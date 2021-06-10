Уфа, 10 июня 2021, 14:56 — REGNUM Все депутаты «Единой России» отчитаются перед людьми о своей работе до 10 июля, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
Депутаты расскажут, как партия выполнила программу, с которой шла на выборы в Госдуму VII созыва в 2016 году, отметил Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Башкирию 10 июня.
Он подчеркнул, что отчетная кампания является залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей Программы «Единой России». В документе найдут отражение региональные инициативы, которые можно масштабировать на федеральный уровень. Речь идет, к примеру, об опыте Башкирии, которая ввела своего рода «подъемные» для сельских тренеров и работников культуры. О мере поддержки рассказала депутат Госдумы от Республики Башкортостан Рима Баталова во время своего отчета.
Он напомнил, что «Единая Россия» — единственная политическая сила в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, депутаты которой публично отчитываются о своей работе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 июня, Дмитрий Медведев представил отчет о работе партии за 5 лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России». Он отметил, что предвыборная Программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году выполнена. Она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. По мнению Председателя «Единой России», у партии есть все для уверенной победы на предстоящих выборах в Госдуму.