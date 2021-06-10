Уфа, , 14:56 — REGNUM Все депутаты «Единой России» отчитаются перед людьми о своей работе до 10 июля, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Депутаты расскажут, как партия выполнила программу, с которой шла на выборы в Госдуму VII созыва в 2016 году, отметил Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Башкирию 10 июня.

«Очень важно, что именно с Республики Башкортостан, с Уфы начинается месячник отчетов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти. Помимо выборов в Госдуму, в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях», — сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что отчетная кампания является залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей Программы «Единой России». В документе найдут отражение региональные инициативы, которые можно масштабировать на федеральный уровень. Речь идет, к примеру, об опыте Башкирии, которая ввела своего рода «подъемные» для сельских тренеров и работников культуры. О мере поддержки рассказала депутат Госдумы от Республики Башкортостан Рима Баталова во время своего отчета.

«Эти инициативы должны найти отражения в нашей федеральной программе, и мы с Правительством их обязательно отработаем, чтобы к августу они обрели предметные очертания», — заключил Андрей Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» — единственная политическая сила в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, депутаты которой публично отчитываются о своей работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 июня, Дмитрий Медведев представил отчет о работе партии за 5 лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России». Он отметил, что предвыборная Программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году выполнена. Она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. По мнению Председателя «Единой России», у партии есть все для уверенной победы на предстоящих выборах в Госдуму.