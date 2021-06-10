Киев, , 14:58 — REGNUM Организация встречи президентов России и Украины, а также согласование её повестки проходят очень сложно. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 10 июня в комментарии информационному агентству УНИАН.

По его словам, подготовка к встрече продолжается на уровне администрации президента России и офиса президента Украины.

«Очевидно, что встречи на подобном уровне всегда нужны. Очевидно, что подобного уровня встречи чрезвычайно сложны по согласованию повестки и организации», — сказал Подоляк.

Он отметил, что сначала нужно согласовать все детали и только после этого можно публиковать какие-то подробности.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил обсудить международную безопасность, хотя это не самая важная проблема с точки зрения взаимоотношений двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что Зеленский избегает разговора о самом главном