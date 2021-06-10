Москва, , 14:55 — REGNUM Очередной виток роста финансового благосостояния граждан ведущих экономик мира вызывает большой интерес экономистов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«В высокоразвитых экономических державах, включая Россию, пандемия коронавируса серьезным образом изменила культуру и привычки, появились новые и очень интересные штрихи в поведении потребления и сбережения.

Многие секторы мировой экономики, несмотря на беспрецедентную за долгие годы рецессию, показали рост. Инвесторы и занятые специалисты в индустрии фармацевтики, высоких технологий, финтеха, электронной коммерции, исследований и разработок в секторе здравоохранения пережили бурный рост.

Высокая волатильность на финансовых рынках на фоне мягкой монетарной политики ФРС США и ЕЦБ, триллионные долларовые вливания в американскую экономику также способствовали хорошему очень комфортному финансовому самочувствию граждан США и ЕС. Раздача «вертолетных» денег также сыграла важную роль в росте их доходов.

Российские граждане не так бедны, как это принято считать, отталкиваясь от данных Росстата. Ежегодный «серый» сектор зарплат измеряется Всемирным банком в нашей стране на уровне 12 трлн рублей, за рубежом в офшорах у частных лиц и бизнеса сегодня почти $1,1 трлн.

Рост благосостояния граждан и их социальной защищенности, конечно, по-прежнему должны оставаться приоритетом в социальной и экономической политике страны. Ожидается, что до 2025 года он составит 6% в год и это реально реализуемый прогноз.

Средний класс жителей России в 2020 году активно осваивал новые инвестиционные инструменты, выходя из низкодоходных депозитов. Однако пожилые люди с низкими доходами остаются по-прежнему самыми незащищенными в стране.

Социальное расслоение в России все заметнее. Состояние 500 самых богатых россиян сегодня превышает все золотовалютные резервы Банка России, то есть, отметку $600 млрд. Рост реальных активов работоспособных граждан позволит гармонизировать этот социальный дисбаланс.

Социальное и финансовое самочувствие граждан также пойдет на поправку при стабилизации и укреплении российской валюты, ведь даже рост доходов на 6−7% в год практически полностью съедает инфляция», — высказал свою точку зрения экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, мировое финансовое благосостояние в 2020 году достигло исторического максимума в $250, показал ежегодный отчёт международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

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