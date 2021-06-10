Красносулинский район, Ростовская область, , 14:54 — REGNUM Сотрудниками прокуратуры Ростовской области выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства на Исаевском машиностроительном заводе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Инспекция выявила отсутствие у работников спецодежды и средств индивидуальной защиты. Наряду с этим сотрудники не прошли инструктажи по охране труда, работающему на предприятии инвалиду не предоставили положенный законом ежегодный оплачиваемый отпуск.

В отношении руководителя предприятия возбуждено административное дело о нарушении трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда. Ответственным лицам придётся заплатить штраф в размере более 150 тыс. рублей.