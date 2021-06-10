* запрещённая в России организация

Идлиб, Сирия, , 14:54 — REGNUM Сирийские военные ликвидировали официального представителя группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Халеда аш-Шами. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что аш-Шами погиб южнее Идлиба в результате ракетного удара сирийских ВВС. При ударе погибли ещё десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля фронтовые бомбардировщики Су-24 ВКС России уничтожили учебный центр для боевиков названной группировки в районе населённого пункта Басанкуль в провинции Идлиб.

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