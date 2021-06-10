Москва, , 14:51 — REGNUM Санкции, которые западные страны вводят против России, имеют положительный эффект для российской экономики. Об этом в ходе итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли РФ заявил вице-премьер Юрий Борисов.

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Он подчеркнул, что ограничительные меры среди прочего помогли развивать импортозамещение в России.

«Санкции имеют две стороны: одна — отрицательная, они действительно мешают движению вперед, — подчеркнул заместитель председателя российского правительства. — С другой стороны — это хороший мотив для того, чтобы развивать импортозамещение, занять соответствующие ниши, обезопасив себя».

Он добавил, что за последние пять лет Россия вложила в проекты в сфере импортозамещения около 2 трлн рублей.

«И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности», — заверил вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать предложения по поддержке импортозамещения. Они должны быть представлены до 15 июля, а до 2 августа необходимо утвердить отраслевые планы импортозамещения.