Берлин, , 14:50 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит новый Multivan T7 10 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В основе нового автомобиля лежит новая платформа MQB (Modularer Querbaukasten), что переводится как «Модульная поперечная матрица». Также новинка получит автоматическую трансмиссию с электрическим переключением и электрический стояночный тормоз. Все эти изменения позволяют расширить пространство в салоне машины. Вместить новый Multivan сможет до семи человек.

Ожидается, что силовой агрегат модели будет состоять из 1,4-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Их общая производительность составит 242 л. с. (400 Нм).

Также стоит отметить, что у Т7 будет более длинная колесная база, чем у T6.1. За доплату покупатели смогут приобрести панорамный люк на крыше.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор «Фольксваген Груп Рус» Штефан Меха подписали меморандум по производству турбированного мотора. Таким образом, Калужская область может стать первым российским регионом, где будут изготавливать турбированные агрегаты объёмом 1,4 литра.

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