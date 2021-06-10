Домодедово, Московская область, , 14:48 — REGNUM Заключен государственный контракт на строительство поликлиники в микрорайоне Южный в подмосковном Домодедово. Об этом 10 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

«Поликлинический корпус сможет принимать до 400 посетителей в смену. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год», — сказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.

Объект будет возведен в рамках региональной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Общая площадь здания составит более 9,6 тысяч квадратных метров.

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