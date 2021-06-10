Лесной, Свердловская область, , 14:45 — REGNUM Трое пострадавших в ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области госпитализированы в горбольницу №23 в Екатеринбурге. Они находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба комбината «Электрохимприбор».

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Транспортировка прошла вертолётом. Ещё два пациента будут госпитализированы в ту же клинику. Четверым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Они отказались от госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 июня автобус с отказавшими тормозами задавил шестерых работников комбината. А девять из порядка 30 человек, находившихся в салоне, получили травмы.

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