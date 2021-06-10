Кишинёв, , 14:46 — REGNUM Молдавия может получить новую партию вакцины от COVID-19, произведённой компанией Pfizer. Об этом, как передаёт интернет-издание Nokta, 10 июня заявила президент Молдавии Майя Санду во время церемонии встречи гуманитарной помощи из Германии.

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«Контракт с Pfizer достиг Кишинёва. Власти могут подписать этот контракт на 700 800 доз. Очевидно, эти дозы появятся позже», — сказала Санду.

Она отметила, что прививочная кампания в Молдавии продолжается. Президент также призвала население страны вакцинироваться.

Стоит отметить, что Молдавия в общей сложности получила около 900 тыс. доз вакцин от COVID-19. Хотя бы одну дозу получили более 500 тыс. человек.

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