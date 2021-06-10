Париж, , 14:42 — REGNUM Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли американо-британской паре Дезире Кравчик и Джо Солсбери в финале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в смешанном парном разряде (миксте).

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась 2:6, 6:4, (10:5) в пользу Кравчик и Солсбери.

Победители три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету российских спортсменов пять эйсов, две ошибки на подаче и 2 из 4 брейков.

Ранее Веснина уже побеждала в миксте на турнире Большого шлема. В 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии в паре с бразильцем Бруно Соаресом.