Москва, , 14:49 — REGNUM Во второй половине нынешнего июня в столице России ожидается температура воздуха до +30 °C. Об этом 10 июня рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в ближайшие трое суток выпадет порядка 21 миллиметра осадков при месячной норме 75 миллиметров. То есть за ближайшие трое суток выпадет треть месячной нормы. Наибольшее количество осадков выпадет в четверг и пятницу», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик добавил, что к выходным дням в небе появятся просветления, а дожди приобретут локальный характер, при этом температура воздуха составит +20… 25 °C градусов днем и +11… +16 °C — ночью.

При этом Тишковец уточнил, что вторая половина июня в Москве ожидается очень теплой и даже жаркой и с не таким большим количеством осадков.

«В таких условиях температура существенно превысит климатическую норму. Днем, я рассчитываю, что как минимум будет плюс 25−30 градусов, а, может, в отдельные дни и на градус-другой теплее», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршин рассказала, что до конца нынешней недели центральная часть России, Поволжье и на юге европейской территории страны будут находиться под влиянием мощного южного циклона.