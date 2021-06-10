Москва, , 14:39 — REGNUM Пожалуй, нет лучшего способа навредить развитию офлайновой торговли в России, чем запретить работать в выходные дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«И если такой запрет для торговых сетей будет действительно введён, не исключено, что скоро на дверях сетевых магазинов мы увидим плакаты: «Магазин закрыт — все ушли в интернет!».

К сожалению, это может произойти на самом деле: ведь самым вероятным (причем очень скорым) последствием станет массовый отток покупателей из офлайновых магазинов в интернет-магазины.

А затем последует падение доходов, банкротства и уход с рынка многих не перешедших вовремя в интернет и не создавших свои мобильные приложения торговых сетей, а уж о региональных сетях и говорить не приходится.

Вот две цифры для сравнения: рынок онлайн-торговли потребительскими товарами в России за тяжёлый для всего мира 2020 год вырос рекордными темпами, на 59% (по данным АКИТ). Но за тот же самый год, по данным Росстата, розничные продажи в России упали на 3,4%.

Такая противоположная динамика офлайновой торговли и интернет-торговли в 2020 году напрямую была связана с весенним локдауном и перетоком покупателей в интернет, на который локдауны не распространялись, да и распространить их было невозможно.

Возможно, что со временем, когда оборот интернет-магазинов в России будет составлять около половины совокупного оборота розничной торговли, этот вопрос возникнет опять, и не исключено, что решение, в определённой степени ограничивающее режим работы торговых сетей, может быть принято.

Но было бы неправильно ограничивать офлайновую торговлю именно сегодня, когда оборот интернет-магазинов не превышает 10% всего оборота розничной торговли, и это значит, что при запретах и ограничениях для офлайновой торговли создаётся колоссальный потенциал роста для торговли онлайн.

А значит, для роста выручки и чистой прибыли уже сформировавшихся гигантов интернет-ретейла, и экосистем крупных корпораций, таких, например, как уже действующие экосистемы «Сбера» и «Яндекса».

Да и маркетплейсы предоставляют покупателю возможности найти легко и быстро нужный товар и подходящий по цене и качеству, не выходя из дома. Может быть, наши чиновники не так уж и оторваны от жизни, а на самом деле лоббируют интересы интернет-гигантов? Вопрос остаётся открытым», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным.

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