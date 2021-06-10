Пермь, , 14:38 — REGNUM Аэропорт Перми, правительство Пермского края и авиакомпания Red Wings заключили трехстороннее соглашение о развитии авиационного сообщения на базе аэропорта «Большое Савино», сообщает пресс-служба аэропорта.

Авиакомпания намерена в Перми создать крупную авиационную базу, как уже сделано в ряде ведущих региональных аэропортов. В реализация проекта по развитию авиасообщения между городами России перевозчик намерен использовать новейшие российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел. Red Wings планирует 2021 году базировать в «Большом Савино» два самолета SSJ100, а в 2022 году — четыре. Кроме этих лайнеров перевозки будут выполнять Airbus 320/321 и Boeing 777. В перспективе для «Суперджетов» Red Wings в аэропорту «Большое Савино» может быть создана база технического обслуживания.

Red Wings уже осуществляет рейсы из Перми в Москву, Симферополь и Сочи. В планах маршруты в Мурманск, Омск, Томск, Махачкалу, Астрахань.

«Наша задача — сделать так, чтобы Пермь превращалась в авиахаб», — сказал губернатор Дмитрий Махонин и добавил, что будет обсуждаться возможность бюджетного субсидирования перевозок. Оно позволит сохранять рейсы в периоды, когда их рентабельность снижается.

Управляющий директор Международного аэропорта «Пермь» Султан Джармуханов отметил, что у аэропорта не было базовой авиакомпании с 2007 года, и заполучить ее — одна из главных задач. Базовая авиакомпания свяжет Пермь с многими городами, позволит пассажирам экономить деньги и время за счет путешествий напрямую в обход московского авиаузла.