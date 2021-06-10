Ярославль, 10 июня, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Ярославле пройдет IX Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей, участниками которого станут представители более 45 субъектов РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Duma.yar.ru Совещание уполномоченных в Ярославле

Совещание состоится 17−18 июня, заявлены регионы из 5 федеральных округов. Так же в Ярославле ждут представителей Минпромторга РФ, Российского экспортного центра, органов законодательной и исполнительной власти Ярославской области, руководителей бизнес-объединения «ОПОРА РОССИИ» и других общественных организаций предпринимателей.

На пленарном заседании участники совещания обсудят создание комфортных условий для экспортной деятельности в регионах. В период пандемии многие российские компании не уверены в экономической целесообразности продвижения своей продукции на внешние рынки.

«Пандемия внесла существенные изменения в основной инструмент нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», благодаря которым механизм предоставления государственной поддержки экспортерам стал более гибким. Как увеличить экспорт, какие инструменты нужны для этого и как защитить права предпринимателей, которые ведут экспортную деятельность, — на эти и другие вопросы наши эксперты постараются ответить в ходе пленарного заседания», — сказал бизнес-омбудсмен Ярославской области Альфир Бакиров.

У представителей бизнеса есть сложности и в практических вопросах — с оформлением разрешительной документации, сертификацией, поиском надежных партнеров за рубежом.

«Увеличение объема экспортных продаж — ключевая задача нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Диверсификация портфелей заказов промышленных предприятий позволяет достичь национальной экономической стабильности, поэтому принципиально важно создать максимально комфортные условия для бизнеса, нацеленного на завоевание внешних рынков. Мы рассмотрим ключевые проблемные вопросы, с которыми сталкиваются компании-экспортеры, и совместно с бизнес-омбудсменами выработаем предложения по совершенствованию существующих мер поддержки», — пояснила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина.

Двухдневная программа предусматривает ряд секций и панельных дискуссий: речь пойдет о правовых рисках бизнеса при принятии решений органами власти, проблемах предприятий, работающих в сфере оказания почтовых услуг, и ряде других вопросов. Также первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов проведет для ярославцев мастер-класс на тему «Как монетизировать «социальный капитал?».