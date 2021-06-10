Джакарта, , 14:36 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 8892 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

По состоянию на 10 июня в Индонезии подтвердили 1 885 942 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки побороть коронавирус смогли 5661 житель Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 1,7 млн человек.

В период с 9 по 10 июня 2021 года в Индонезии от COVID-19 умерли 211 человек. Всего эпидемия унесла жизни 52 373 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 104 655 активных случаев COVID-19.