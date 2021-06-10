Лобня, Московская область, , 14:37 — REGNUM В подмосковной Лобне на семи светофорных объектах оборудовали новую секцию в виде пешехода и стрелки бело-лунного цвета, разрешающей одновременное движение пешеходов и водителей. Об этом 10 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, дополнительная секция вдвое сократит время ожидания сигнала для пешеходов, увеличит пропускную способность участков на 30%, а также повысит безопасность дорожного движения, поскольку водителям не придется долгого простаивать в ожидании «зеленого» сигнала светофора.

«Данное новшество сильно повышает комфорт пешеходов и дополняет обязанность водителей уступать дорогу пешеходам при повороте. В итоге это позволяет уменьшать время ожидания для всех участников движения и позволяет бороться с глупыми пробками», — сказал технический директор СпецДорПроект Константин Антонович.

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