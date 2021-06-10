Элиста, , 14:35 — REGNUM Восстановлением прав обманутых дольщиков активно занялись в Калмыкии. Ликвидировать долгострои в регионе поможет Фонд «ДОМ.РФ», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Об этом шла речь на встрече главы Калмыкии Бату Хасикова и заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина.

В настоящее время в списке проблемных объектов значится шесть многоквартирных домов. Так, например, дом № 50 в 9-ом микрорайоне Элисты будет достроен при поддержке Фонда «ДОМ.РФ» в декабре 2022 года. Ряду обманутых дольщиков выплатят денежные компенсации.

«Конечно, где-то ещё остались проблемы. Например, по одному объекту сейчас ведётся судебное разбирательство. Но Фонд «ДОМ.РФ» поможет нам восстановить права дольщиков», — уверен Хасиков.

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