Варшава, , 14:35 — REGNUM Польша разочарована решение Вашингтона отказаться от санкций против российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью американскому изданию Newsweek.

«Мы в Польше очень разочарованы недавним изменением позиции США, особенно с учетом того, что в последние несколько лет мы тесно сотрудничали с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить строительство этого газопровода», — говорит польский премьер-министр.

Моравецкий также выразил мнение, что изменение политики Вашингтона по отношению к «Северному потоку — 2» было продиктовано «ложными надеждами» на улучшение отношений США и Евросоюза.

«В США забыли, что Германия — это не Евросоюз. Германия — это Германия. У Берлина есть свои интересы, которые — как оказалось — вполне совпадают с интересами России. Но они не совпадает с трансатлантическими интересами», — добавил Моравецкий.

По словам Матеуша Моравецкого, отказ Вашингтона от санкций в отношении проекта «не только не служит интересам США в контексте ослабления европейского спроса на американский газ, но, прежде всего, помогает России накапливать средства на военные разработки и агрессивную политику».