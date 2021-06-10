Минск, , 14:34 — REGNUM Из 28 «дорожных карт» углубления экономической интеграции в рамках договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, не согласованной остаётся только одна из них. Об этом 10 июня в Минске заявил российский посол Евгений Лукьянов.

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По его словам, остаётся несогласованной только «то, что связано с энергоносителями, взаиморасчётами, ценами и акцизами». Лукьянов отметил, что только «эта карта пока остаётся незавершенной» — её обсуждают.

По ещё одной «дорожной карте», регулирующей вопросы налогообложения, решение найдено, однако не пройдены внутригосударственные процедуры. По мнению посла России в Белоруссии, проблем с этим не будет.

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