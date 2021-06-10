Стокгольм, , 14:34 — REGNUM За последние полгода в Европейском регионе было применено 400 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом 10 июня на брифинге заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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По его словам, на сегодняшний день полностью привились от COVID-19 только 17% жителей Европы. При этом ещё 30% получили первую дозу антикоронавирусного препарата.

«Однако число вакцинированных недостаточно для того, чтобы защитить Европу от всплеска [заболеваемости]. Дистанция для достижения по меньшей мере 80% вакцинированных среди взрослого населения все ещё значительна», — подчеркнул Клюге.

Он отметил снижение числа госпитализаций и летальных случаев среди заразившихся коронавирусом за последние два месяца. Так, уточнил представитель ВОЗ, на прошедшей неделе было зарегистрировано в общей сложности 368 тыс. новых случаев — пятая часть еженедельных случаев, отмеченных во время недавнего пика в Европе в апреле 2021 года.

«Впервые с осени прошлого года число новых смертей упало ниже 10 тыс. на прошлой неделе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что, несмотря на наметившуюся недавно тенденцию по снижению выявленных случаев заражения коронавирусом в мире, высокие темпы распространения новых разновидностей SARS-CoV-2, особенно «индийского» штамма, вызывают беспокойство.

Представитель ВОЗ считает что успешной борьбы с пандемиейнужно ответственно подходить к вопросам вакцинации, продолжать соблюдать режим ношения масок и широко информировать население о защитных мерах.