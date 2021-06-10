Токио, , 14:36 — REGNUM Компания Honda представит Honda Civic нового поколения 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Премьера новинки пройдет 23 июня в 18:00 по тихоокеанскому времени во время виртуального концерта Civic Tour Remix. Также компания опубликовала тизерное изображение нового Honda Civic в кузове хэтчбек.

Производиться новая модель японской марки будет на заводе в городе Гринсберг, Индиана (США). При этом в отличие от седана хэтчбек получит механическую трансмиссию. В продаже на авторынке Соединенных Штатов новинка появится до конца 2021 года.

По предварительной информации, под капотом новинки будет стоять атмосферный мотор объемом 2.0 л мощностью 160 л. с. и 187 Нм или «турбочетверка» на 1,5 л производительностью 182 л. с. и 240 Нм.

Напомним, в апреле 2021 года компания Honda представила седан Civic одиннадцатого поколения.

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