Москва, , 14:32 — REGNUM Решение обязать сборную Украины убрать с формы часть националистического лозунга не является компромиссным. Об этом 10 июня заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Это никакое решение, это даже компромиссом назвать нельзя. Этот слоган единый. Если запрещать, так запрещать всё. Логика непонятна», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он напомнил, что в правилах указано: на форме ничего не должно быть, кроме номера и фамилии игрока, знака государства и товарного знака.

«Какие контуры? Можно создать такой прецедент, что начнут расписывать футболки, как хотят. Получается, что Кипр может разместить у себя на форме весь остров? Мы Аляску нарисуем?» — добавил Колосков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг «Героям слава», который в сочетании с первой частью — «Слава Украине» — несёт явный политический смысл.

Напомним, слоган «Слава Украине! Героям слава!» использовался украинскими националистами, пособниками гитлеровцев. Этот лозунг также является калькой с нацистского приветствия.

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