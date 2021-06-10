Москва, , 14:29 — REGNUM Инвестор получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения на проект строительства жилого комплекса и детского сада на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле». Об этом 10 июня сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Проект строительства детского сада на 100 мест и четырех жилых домов на более чем 900 квартир на территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения», — сказал он.

По словам заместителя мэра, общая площадь новой очереди проекта составит примерно 80 тыс. кв. метров.

Ефимов добавил, что набор социальных объектов определялся исходя из потребностей жителей района.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, срок реализации проекта рассчитан на пять лет. Сейчас уже ведётся строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией, а также школы для 800 учащихся. Учебное заведение планируется открыть через два года.

Договор о КРТ части бывшей промзоны был подписан летом 2020 года.