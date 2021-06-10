Скопье, , 14:29 — REGNUM Высылка македонского дипломата из России негативно отразится на отношениях двух стран. Об этом 10 июня заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

«Сожалеем о несправедливом решении МИД РФ, чисто ответном политическом решении. Это, без сомнения, будет иметь негативные последствия на двусторонние отношения», — написал он в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, один из сотрудников посольства Северной Македонии в Москве объявлен МИД России в качестве ответной меры персоной нон грата.

Напомним, в середине мая власти Северной Македонии объявили персоной нон грата и выслали из страны сотрудника посольства России.

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