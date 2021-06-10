Скопье, 10 июня 2021, 14:29 — REGNUM Высылка македонского дипломата из России негативно отразится на отношениях двух стран. Об этом 10 июня заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.
Как сообщало ИА REGNUM, один из сотрудников посольства Северной Македонии в Москве объявлен МИД России в качестве ответной меры персоной нон грата.
Напомним, в середине мая власти Северной Македонии объявили персоной нон грата и выслали из страны сотрудника посольства России.
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