Самара, , 14:32 — REGNUM Двух мужчин заподозрили в похищении человека в Самаре. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в начале апреля текущего года на парковке магазина, расположенного в Красноглинском районе г. Самары, двое мужчин посадили в автомашину мужчину 1974 года рождения. Следователи считают, что фигуранты уголовного дела увезли мужчину против его воли в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка задержали подозреваемых.

Расследование дала продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре трех человек осудили за вымогательство с применением насилия и похищение двух школьников.