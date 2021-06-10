Москва, , 14:26 — REGNUM В России появляются всё новые и новые виды телефонного мошенничества, поскольку старым видам мошенничества российские граждане уже не доверяют и не реагируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

«Например, замечено, что людям стали уже реже звонить от имени служб безопасности банков. Это стало прямым следствием распространения в СМИ и социальных сетях информации о том, что мошенники часто представляются службами безопасности банков.

В данной ситуации совет может быть такой же, как и в отношении всех остальных подобных попыток мошенничества: не вступать ни в какие переговоры с мошенниками, не сообщать им никакую информацию, а просто сбрасывать звонок.

Повышение грамотности населения в вопросах противодействия новым видам мошенничества является главным залогом исчезновения самого вида мошенничеств с помощью подобных звонков.

Многие помнят, как ушли в прошлое напёрсточники, крутившиеся у вокзалов, или карточные шулеры в поездах.

Сейчас такая же ситуация может ожидать и телефонных мошенников, использующих роботов. Если люди не будут реагировать на такие действия, то количество их сведется к минимуму», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане столкнулись с новым видом мошенничества. С помощью робота: людям звонит робот от имени банка и просит подтвердить перевод по банковской карте.

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