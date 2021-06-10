Манила, , 14:28 — REGNUM На Филиппины доставили партию в 1 млн доз вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac. Об этом 10 июня сообщает медиагруппа ABS-CBN.

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Уточняется, что партия препарата Sinovac была привезена в Манилу на самолете авиакомпании Philippine Airlines, где ее передали представителю национальной целевой группы по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране Карлито Гальвесу.

Как отметил последний, в общей сложности островное государство рассчитывает получить в нынешнем месяце пять млн доз китайской вакцины Sinovac.

Отметим, на сегодняшний день на Филиппинах было выявлено в общей сложности свыше 1,2 млн носителей коронавируса за все время пандемии при более чем 22 тыс. летальных исходах от COVID-19.