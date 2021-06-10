Москва, , 14:25 — REGNUM В России ставки по ипотеке будут расти, но не достигнут двузначных величин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Алексей Поплавский.

«Ставки по ипотеке будут повышаться. Есть несколько вариантов развития событий, но в любом случае в течение лета мы не ожидаем их резкого роста. Рост, вероятнее всего, будет наблюдаться осенью, начиная с конца сентября. Двухзначных ставок по ипотечным кредитам мы не ждем. Но начиная с 1 августа предполагается ужесточение политики Банка России по отношению к кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20%). Другими словами, увеличится количество отказов по заявкам на ипотеку. Чем выше показатели долговой нагрузки заемщика, тем сложнее ему будет получить ипотечный кредит», — сказал Поплавский.

По его словам, подобные меры будут направлены на стабилизацию спроса и цен на недвижимость, снижение рисков для населения и банковского сектора.

«Если в экономике не произойдет существенных ухудшений, ипотечные ставки будут оставаться относительно стабильными», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России колебания ставки по ипотеке могут быть на уровне 1−2% в 2021 году.

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