Белгород, , 14:26 — REGNUM Соглашение о межрегиональном сотрудничестве подписали представители Белгородской, Курской, Калужской, Брянской и Орловской областей 10 июня в Белгороде. Стороны намерены сообща развивать научную сферу в агропромышленном комплексе.

В Белгород приехали губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Орловской области Андрей Клычков, делегации Курской и Калужской областей.

«Предложил соседям вместе развивать научную сферу и выстраивать межрегиональные связи. Как следствие, создадим на базе нашего НОЦ научный центр мирового уровня, готовый к формированию инновационных решений АПК. Агропром — это отрасль третьего тысячелетия. Наши учёные продолжают работать над интересными и важными проектами в области «зелёной» энергетики — созданием водородных топливных элементов и летательных аппаратов «аэротакси». Мы улучшаем производство растительного мяса, а также белка браззеина, который по своей сладости превосходит сахар в 2,5 тысячи раз», — написал на своей странице в социальной сети врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Регионы планируют привлекать новых партнеров и инвесторов в сферу АПК. К концу лета 2021 года, по словам Вячеслава Гладкова, стороны постараются запустить проект «искусственного интеллекта, который поможет лечить животных с помощью машинного зрения». Кроме того, власти субъектов намерены создавать благоприятные условия для выпускников вузов и молодых учёных.