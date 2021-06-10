Белгород, 10 июня 2021, 14:26 — REGNUM Соглашение о межрегиональном сотрудничестве подписали представители Белгородской, Курской, Калужской, Брянской и Орловской областей 10 июня в Белгороде. Стороны намерены сообща развивать научную сферу в агропромышленном комплексе.
В Белгород приехали губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Орловской области Андрей Клычков, делегации Курской и Калужской областей.
Регионы планируют привлекать новых партнеров и инвесторов в сферу АПК. К концу лета 2021 года, по словам Вячеслава Гладкова, стороны постараются запустить проект «искусственного интеллекта, который поможет лечить животных с помощью машинного зрения». Кроме того, власти субъектов намерены создавать благоприятные условия для выпускников вузов и молодых учёных.