Кишинёв, , 14:26 — REGNUM В Молдавию из Германии поступила партия гуманитарной помощи для борьбы с пандемией. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.

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По данным министерства, общая стоимость полученного груза составляет €9,6 млн. В Молдавию доставили 100 аппаратов вентиляции легких, 900 пульсоксиметров, 4 млн защитных масок, 7 млн хирургических масок, 500 тыс. одноразовых перчаток, 500 тыс. очков, 150 000 защитных костюмов.

Сообщается, что в приеме гуманитарной помощи участвовала президент Молдавии Майя Санду.

«Предлагаемая сегодня помощь является дополнительным доказательством того, что Германия является надежным партнёром и верным другом нашей страны», — сказала молдавский лидер.

Санду поблагодарила Германию и Европейский союз за постоянную поддержку Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии в Молдавии выявили 255 601 носителя SARS-CoV-2. Из них 248 260 человек справились с инфекцией. Скончались в общей сложности 6145 пациентов с COVID-19.

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