Москва, , 14:21 — REGNUM С внесением в Верховную раду закона о коренных народах Украины русофобия в этой стране достигла своего апогея. Об этом 10 июня заявил премьер-министр Украины в 2010—2014 гг. Николай Азаров на телеканале «Россия 24».

«Я не говорю уже о том, что сказал президент Владимир Путин о том, что этот закон нарушает права русского народа, русских людей. Но и нарушает, кстати сказать, права и самих украинцев. Потому что украинцы тоже не признаны коренным народом, как ни странно. Просто надо внимательно посмотреть», — заявил Азаров.

«Те гримасы, которые проявляет русофобия, достигла, на мой взгляд, апогея», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов на Украине и особенности их реализации, при этом в проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.

Президент России Владимир Путин, реагируя на законопроект, указал, что «это абсолютно неприемлемо, абсолютно неприемлемо, не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права».