Чебоксары, , 14:20 — REGNUM 11 июня в Чувашию совершит рабочую поездку полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе.

Отмечается, что приволжский полпред проведёт рабочую встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым и совещание по общественно-политическому развитию республики.

Кроме того, Игорь Комаров посетит ряд социально значимых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, приволжский полпред в 2020 году несколько раз посещал в Чувашию — в частности, в июле Игорь Комаров вместе с Олегом Николаевым обсуждали вопросы социально-экономического развития республики. В августе он посетил регион вместе с министром промышленности России Денисом Мантуровым, а в сентябре вошёл в состав федеральной делегации во главе с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

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