Глазго, Великобритания, , 14:20 — REGNUM Главным тренером шотландского футбольного клуба «Селтик» стал австралийский специалист Ангелос Постекоглу. Об этом 10 июня сообщается на сайте клуба.

Подробности соглашения не уточняются.

Постекоглу сменил на посту наставника «Селтика» Джона Кеннеди, под руководством которого команда впервые за долгое время заняла второе место в шотландской премьер-лиге, уступив чемпионство «Рейнджерс».

Ранее Постекоглу был главным тренером японского клуба «Иокогама Ф. Маринос», с которым стал чемпионом Японии.