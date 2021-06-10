Рыбинск, Ярославская область, , 14:19 — REGNUM Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области выдал разрешение на ремонт памятника архитектуры «Старая биржа» на Волжской набережной в Рыбинске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Здание биржи в Рыбинске Yarregion.ru

Здание, построенное в начале 19 века, называют архитектурной визитной карточкой Рыбинска. Разрешение выдано по заявлению специализированной организации, которая будет вести ремонт.

«Процесс контролируем на всех этапах. В целях проверки соответствия работ проектной документации и выданному разрешению будут проводиться систематические наблюдения. По окончании мероприятий планируется рассмотрение отчетной документации для организации приемки выполненных работ», — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

Также разрешения на проведение ремонта получили ещё два здания-памятника — это главный дом ансамбля усадьбы Холщевниковых на улице Собинова в Ярославле и храм с колокольней в честь Георгия Победоносца в селе Веськово Переславского района.

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