Москва, , 14:18 — REGNUM Законопроект о коренных законах Украины противоречит положения украинской же конституции. Об этом 10 июня заявил премьер-министр Украины в 2010—2014 гг. Николай Азаров на телеканале «Россия 24».

«Этот закон — это результат той политики, которая проводился последние семь лет в Украине. Он не случайно появился, осознанно провокационный закон, закон, нарушающий конституцию Украины. Если бы в Украине существовал конституционный суд, он безусловно бы посчитал этот закон неконституционным. Но Зеленский разогнал конституционный суд», — заявил Азаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов на Украине и особенности их реализации, при этом в проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.

Президент России Владимир Путин, реагируя на законопроект, указал, что «это абсолютно неприемлемо, абсолютно неприемлемо, не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права».