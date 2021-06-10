Кострома, , 14:59 — REGNUM В Костроме приступили к реставрации исторической ограды и фонарей бывшей гауптвахты, расположенной в центре города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ограда Наталья Диева

Работы по восстановлению элементов памятника культуры выполняет ярославская фирма «Техимпэкс». Реставрации подлежит уникальная ограда с резными двуглавыми орлами и тумбы с фонарями. Привести объекты в порядок в соответствии с условиями контракта подрядчик обязуется до конца сентября 2021 года. Стоимость работ составляет 3 миллиона рублей, средства на эти цели выделены из бюджета региона.

Каменные тумбы с коваными фонарями у гауптвахты очистят от старых слоёв краски, сами тумбы отштукатурят. Деревянные элементы на ограде памятника частично заменят, но авторская резьба с орлами будет сохранена.

Ограду гауптвахты не ремонтировали более 20 лет. За это время были утрачены некоторые каменные элементы ограды, некоторые деревянные части разрушились под воздействием осадков.

Ремонт © Наталья Диева

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме облезает отремонтированный ярославцами памятник