В центре Костромы реставрируют историческую ограду гауптвахты
Кострома, 10 июня, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Костроме приступили к реставрации исторической ограды и фонарей бывшей гауптвахты, расположенной в центре города. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM.
Работы по восстановлению элементов памятника культуры выполняет ярославская фирма «Техимпэкс». Реставрации подлежит уникальная ограда с резными двуглавыми орлами и тумбы с фонарями. Привести объекты в порядок в соответствии с условиями контракта подрядчик обязуется до конца сентября 2021 года. Стоимость работ составляет 3 миллиона рублей, средства на эти цели выделены из бюджета региона.
Каменные тумбы с коваными фонарями у гауптвахты очистят от старых слоёв краски, сами тумбы отштукатурят. Деревянные элементы на ограде памятника частично заменят, но авторская резьба с орлами будет сохранена.
Ограду гауптвахты не ремонтировали более 20 лет. За это время были утрачены некоторые каменные элементы ограды, некоторые деревянные части разрушились под воздействием осадков.
Справка: здание гауптвахты возведено в 1823 — 1826 годах по проекту архитектораФурсова, входит в архитектурный ансамбль Сусанинской площади. Сейчас в гауптвахте находится военно-исторический отдел Костромского музея-заповедника. В 1834 году здание пострадало от пожара, ограда с орлами была уничтожена. В 1954 году её воссоздали по старым чертежам.