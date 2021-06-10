Токио, , 14:15 — REGNUM Базовая комплектация рестайлингового кроссовера Nissan Pathfinder будет стоить 33 410 долларов (около 2,4 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Самой дорогой комплектацией станет версия Pathfinder Platinum 4WD. За неё покупателям придётся отдать 48 090 долларов (около 3,47 млн рублей).

Основные изменения у рестайлинговой модели произошли во внешним виде и интерьере. Что же касается технической части, то здесь можно отметить более прочное по сравнению с предыдущей версией шасси. Оно изготовлено из высокопрочной стали. По заверению автопроизводителей, шасси стало на 50% жестче.

В движение обновленную модель приводит мотор V6 объёмом 3,5 литра мощностью 284 л. с. (351 Нм). Крутящий момент на колёса машины передаётся от «движка» через девятиступенчатый «автомат».

Ранее компания Nissan объявила о плане реструктуризации, целью которого является оживление бизнеса компании до конца 2023 года. План включает в себя разработку 12 новых моделей.

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