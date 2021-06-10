Москва, , 14:11 — REGNUM Рекордный рост объема финансовых активов в мире в 2020 году связан с финансовыми вливаниями центробанков и относительной устойчивостью фондовых рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM владелец и CEO брокерской компании Gerchik & Co Иван Крошный.

«Также рост объёма финансовых активов обусловлен снижением потребления на фоне ограничений из-за пандемии короонавируса. Данный фактор, в свою очередь, привел к резкому росту сбережений населения.

И тенденция роста стоимости активов сохранится, так как печатные станки работают, и денежная масса по всему миру увеличивается.

Из этого следует, что монетарная политика государств будет способствовать увеличению объема финансовых активов.

Стоит напомнить, что в их число входят, как наличные деньги, так и депозиты, накопления в пенсионных фондах, акции компаний, облигации, доли в ПИФах, а также страхование жизни», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мировое финансовое благосостояние в 2020 году достигло исторического максимума в $250 трлн. По данным международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), по сравнению с 2019 годом рост составил 8,3%.

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