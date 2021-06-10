Уфа, , 14:14 — REGNUM Законопроект, которым вносятся изменения в закон о регулировании земельных отношений в Башкирии, подготовлен к принятию комитетом по аграрным вопросам, экологии и природопользованию государственного собрания республики. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Сообщается, что данный законопроект направлен на защиту многодетных семей и семей с ребенком-инвалидом, которые имеют право на получение бесплатного земельного участка. Планируется, что он будет принят уже в июне текущего года.

«На практике иногда случается, что семья стоит в очереди на землю несколько лет, и в этот период умирает ребенок. Формально такая семья перестает соответствовать определенным критериям и уже не может претендовать на бесплатный земельный участок. Однако формализм в столь тяжелой ситуации неуместен. Мы предлагаем в таких случаях сохранять за заявителями право на получение земли», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на этот законопроект было получено положительное заключение правительства Башкирии, в апреле текущего года он был принят в первом чтении.