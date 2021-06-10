Москва, , 14:10 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с телефонным спамом, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Предлагается обязать операторов мобильной связи по требованию абонентов блокировать поступление на их телефоны входящие вызовы и СМС-сообщения. Обрабатывать такие запросы и блокировать звонки, по мнению авторов инициативы, сотовые операторы должны бесплатно.

Эффективных методов защиты от «телефонного спама» сегодня практически не существует, отмечает Миронов.

«Можно прибегнуть к ручной блокировке номеров на смартфоне, но с этим в силу разного возраста и технической грамотности справляют не все. Можно загрузить на смартфон специальную программу, но она стоит денег, к тому же многие люди, особенно преклонного возраста, всё ещё пользуются «кнопочными» телефонами. Ну, а туда загружать программы невозможно», — констатировал он.

Читайте также: Владельцы гаджетов в России тратят рекордные суммы в приложениях