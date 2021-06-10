Джакарта, , 14:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в индонезийском городе Бенгкулу на острове Суматра, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 10 июня в 17:12 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 45 км от побережья Индонезии. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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