Амстердам, , 14:06 — REGNUM Бывший командир ПВО Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, который проходит свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года, никогда не видел зенитный ракетный комплекс «Бук» под населённым пунктом Снежное. Об этом 10 июня, зачитывая досье по делу, на продолжающихся в Нидерландах слушаниях сообщил судья Дагмар Костер.

Читайте также: На суде по делу МН17 выступили свидетели звука ракеты ЗРК «Бук»

"Что касается MH17, он (Цемах — прим. ИА REGNUM) не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был… Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК «Бук», в том числе в Снежном», — отметил судья, слова которого цитирует ТАСС.

Костер добавил, что Цемах был опрошен в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2019 года «до того, как его передали России в рамках обмена заключенными».

Ранее по теме: Лавров заявил об утаивании США важнейших сведений о катастрофе рейса MH-17

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. В настоящее время в особо охраняемом судебном комплексе «Схипхол» под Амстердамом проходит первая часть разбирательства дела о крушении лайнера по существу.