Москва, , 14:05 — REGNUM Введение в России безусловного базового дохода может повлечь за собой миллиардные траты и при этом привести к резкому росту инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что осенью 2021 года правительству РФ предложат ввести безусловный базовый доход для всех жителей РФ.

«Безусловный базовый доход — очень важная мера на пути к социальному государству и прекрасный способ поддержки людей. Однако его возможности не безграничны. Количество таких инициатив в ближайшие месяцы будет расти. Неудивительно, ведь впереди выборы в Госдуму, и парламентским партиям надо показать заботу об избирателе, — сказал Ковригин. — Однако часто это превращается в популизм. Раздать деньги легко, но где их взять? Нет пока у российской экономики реальной готовности к введению безусловного гарантированного дохода. К сожалению. Откуда брать деньги на выплаты миллионам граждан? Повышать налоги, а значит, душить и без того не очень развитую промышленность? А может, лучше создать сначала условия для развития экономики, увеличения объёма бюджета?»

Как подчеркнул Ковригин, введение ББД может повлечь за собой миллиардные траты, которые трудно оценить.

«Кроме того, вброс в экономику немалого объема денег, за которыми фактически ничего не стоит, может обернуться инфляцией. Я за ББД, это очень справедливо. Но не сейчас», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что ведение безусловного базового дохода позволит властям РФ избавиться от остатков их социальных обязательство перед населением.

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