Белгород, , 14:09 — REGNUM В получении взятки в виде имущественной выгоды обвиняется заместитель руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора в Белгородской области. Как считает следствие, чиновник рекомендовал коммерсанту оплатить счёт за кровельные материалы для своего дома в обмен на служебное покровительство, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии СК, в сентябре 2020 года руководитель подразделения в Губкине передал представителю АО «Комбинат КМАРуда» счёт на оплату 230 тысяч рублей. Чиновник покупал кровельные материалы для личных нужд, и дал понять, что комбинат после оплаты мог рассчитывать на «покровительство при осуществлении им надзорных функций в области промышленной безопасности». Деньги были переведены, строительные материалы привезли в дом чиновника.

Факт получения взятки отследили сотрудники УФСБ. Чиновнику предъявлено обвинение в коррупционном преступлении, он допрошен и дал признательные показания. На время следствия фигурант дела останется под домашним арестом.