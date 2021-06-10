Амстердам, , 14:03 — REGNUM Досье по делу о крушении рейса MH17 содержит перехваченные телефонные разговоры ополченцев Донецкой Народной Республики (ДНР) о том, что Boeing был сбит военным самолетом. Соответствующие записи были представлены 10 июня в ходе слушаний в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах.

Так, в ходе слушаний были заслушаны записи между обвиняемыми Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, Сергеем Дубинским и Пулатовым, а также Дубинским и Харченко.

В переговорах речь идет о том, что самолет сбил истребитель Су и сразу вслед за этим находящийся в распоряжении повстанцев «Бук» сбил истребитель.

«Вы точно наблюдали, что его «сушка» (Су) бабахнула или все-таки наши?» — спрашивает, как считает следствие, Дубинский. «Не наши, «сушка», — ответили ему.

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. В настоящее время в особо охраняемом судебном комплексе «Схипхол» под Амстердамом проходит первая часть разбирательства дела о крушении лайнера по существу.

Слушания по существу по делу MH17 начались в Окружном суде Гааги 7 июня. Нидерланды продвигают проукраинскую версию о том, что самолёт с пассажирами сбили ополченцы ДНР ракетой 9М38М1.

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