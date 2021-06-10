Таллин, , 14:06 — REGNUM С 10 июня Эстония присоединяется к системе цифровых COVID-сертификатов в соответствии со стандартом Евросоюза. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба эстонского министерства социальных дел.

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По информации министерства, в результате этого жители республики смогут оформлять документы не только о вакцинации, но и об отрицательном тесте на коронавирус, а также о перенесенном заболевании.

Кроме того, указывается, что такие сертификаты позволят более свободно перемещаться по территории ЕС, когда система их взаимного признания с 1 июля заработает в полном объеме.

«С сегодняшнего дня Эстония вводит в действие комплексное для всего ЕС решение подтверждения здоровья, то есть три разных сертификата, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат теста или перенесенное заболевание. В настоящее время все три сертификата используются только в нескольких государствах. К 1 июля страны (ЕС) к этому постепенно присоединятся», — заявила глава эстонского Центра информационных систем здоровья и благополучия Катрин Рейнхольд.

Отметим, на сегодняшний день в Эстонии выявили за все время пандемии в общей сложности свыше 130 тыс. заразившихся коронавирусом.