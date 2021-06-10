Москва, , 13:59 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования в связи со смертью депутата фракции Ларисы Шойгу, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу», — отметил Неверов.

«Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход — большая потеря для всех нас», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лариса Шойгу представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, являлась зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Депутат Шойгу победила в отборе для участия в выборах в нижнюю палату парламента от республики Тува, свидетельствуют опубликованные на сайте партии «Единая Россия» итоги предварительного электронного голосования.

Ранее 17 января 2021 года Николай Антошкин («Единая Россия») стал третьим депутатом Госдумы, скончавшимся от коронавируса. Ранее умерли парламентарии от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов.