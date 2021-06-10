Вена, , 14:01 — REGNUM Премьер-министр Австрии Себастьян Курц назвал Южную Корею «инновационной страной», а также сообщил о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. Об этом австрийский премьер-министр сообщил в письменном интервью южнокорейскому агентству Yonhap News.

Известно, что данное заявление он сделал в преддверии визита главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Вену.

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Отметим, что Курц и ранее давал высокую оценку инновационному потенциалу Южной Кореи. В августе 2020 года в одном из публичных выступлений он назвал Южную Корею «инновационной страной с сильной экономикой», поставив в один ряд со Швейцарией, Израилем и ОАЭ.

В интервью Yonhap News премьер-министр Австрии повторил, что Южная Корея является для Австрии ценным партнёром в области науки и технологий, а также акцентировал внимание на том, что между странами подписано более 90 соглашений в области исследований.

Он также выразил благодарность Южной Кореи за регулярный обмен информацией по вопросу борьбы с распространением COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейский лидер посетит Австрию с 13 по 15 июня, где проведёт встречу с премьер-министром Себастьяном Курцем и президентом Александром Ван дер Белленом.